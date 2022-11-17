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الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى بمناسبة الأعياد اليهودية

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القاهرة - سامية سيد - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، غلق الحرم الابراهيمى الشريف فى مدينة الخليل، بمناسبة الأعياد اليهودية.

وقالت مديرية أوقاف الخليل، إن سلطات الاحتلال ستغلق الحرم الإبراهيمى اعتبارًا من عصر غد الجمعة، وحتى مساء السبت.

والحرم الإبراهيمي مُقسم زمانيًا ومكانيًا منذ المجزرة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994. 

وتغلق سلطات الاحتلال، الحرم الإبراهيمي كلية أمام المسلمين في الأعياد اليهودية، وتكون هناك تشديد في الإجراءات على الحواجز العسكرية، خلال المناسبات والأعياد الخاصة بالاحتلال.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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