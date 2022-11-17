شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر محلية سورية لـ"سبوتنيك": 800 مرتزق بينهم "داعشيون" يهجرون جبهات إدلب إلى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر محلية فى محافظة إدلب شمال غربى سوريا عن أن ما يقارب الـ 800 مسلح من المرتزقة، غادروا مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة فى طريقهم للانخراط إلى جانب الجيش الأوكرانى.

وأكدت المصادر، لموقع"سبوتنيك"، الروسى، اليوم، أن عمليات تسفير المسلحين المرتزقة تمت خلال الأسبوعين الماضيين عبر دفعات، وبتنسيق مباشر مع فصيل "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، الذي يسيطر على منطقة شمال غربي سوريا.

وتابعت المصادر أن عمليات نقل المسلحين داخل الأراضي السورية تمت على مرحلتين، الأولى عبر مجموعات صغيرة يتم إيصالها إلى مخيمي "الجهاد" و"البشير" شمال بلدة سرمدا، قبل نقلهم بالسيارات ليلا إلى الطرف الأخر من الحدود السورية عبر معبر "باب الهوى" الذي تسيطر عليه "النصرة".

المصادر المحلية كشفت أيضا عن أن معظم المسلحين الـ 800 هم من حملة الجنسية السورية، وينتمون إلى فصائل "فيلق الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" و"الفيلق الثالث" ، وقد تم تسفيرهم إلى أوكرانيا بعد سلسلة من التفاهمات التنظيمية فيما بين فصائلهم التي تحتفظ ببعض الجيوب داخل مناطق سيطرة "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي، على التوازي مع تفاهمات أخرى عقدتها تلك التنظيمات مع "جبهة النصرة" التي اضطلعت بكامل لوجستيات عملية التسفير.