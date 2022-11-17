شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يوجه يوضع أكاليل على أضرحة الرموز الوطنية فى عيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى من الدوائر المختصة إتخاذ الاجراءات المتعلقة بتكريم عدد من الرموز اللبنانية فى مناسبة عيد الاستقلال، حيث سيتم وضع أكاليل باسم الجمهورية اللبنانية على أضرحة رموز الاستقلال وفق ما هو معتمد فى مرسوم التشريفات والمراسم.