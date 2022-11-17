شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يوجه يوضع أكاليل على أضرحة الرموز الوطنية فى عيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى من الدوائر المختصة إتخاذ الاجراءات المتعلقة بتكريم عدد من الرموز اللبنانية فى مناسبة عيد الاستقلال، حيث سيتم وضع أكاليل باسم الجمهورية اللبنانية على أضرحة رموز الاستقلال وفق ما هو معتمد فى مرسوم التشريفات والمراسم.
وأعطى ميقاتى توجيهاته إلى مدير المراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومدير المراسم فى رئاسة مجلس النواب على حمد، ومدير المراسم فى رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
جدير بالذكر أن حكومة ميقاتي تتولى مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي،
وذلك لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما تتبع إدارة المراسم بالقصر الجمهورى رئاسة الحكومة.
ويحتفل لبنان بالعيد الـ79 للاستقلال عن فرنسا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 نوفمبر الجارى.