شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بتونس تواصل جهودها لإخماد حريق مصب النفايات بصفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق بإسم الحماية المدنية بولاية صفاقس التونسية حاتم بوبكر، إن عملية إخماد الحريق، الذى شب فى مصب للنفايات بطريق الميناء صفاقس المدينة مؤخرا، مازالت مستمرة.

وأضاف حاتم بوبكر - في تصريح اليوم الخميس، إن وحدات الإطفاء التابعة للحماية المدنية مازالت تواصل جهودها المكثقة؛ للسيطرة على الحريق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن إخماد النيران بالمصب ليست عملية سهلة نظرا لنوعية المادة المشتعلة وما تحتويه من إفرازات غازية .

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد التقى - مساء أمس الأربعاء، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوى، ووجه بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للأزمة البيئية في صفاقس بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وقال سعيد إن هذا الوضع غير طبيعى، بل الهدف منه تأجيج الأوضاع بكل الوسائل، مؤكدا أن صفاقس التى تعانى أصلا من التلوث يتم اليوم التنكيل بسكانها بعدم رفع الفضلات وحرقها مما زاد الأوضاع تفاقما.