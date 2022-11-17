شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة سابعة لانتخاب رئيس للبلاد الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يوم الخميس المقبل 24 نوفمبر الجارى.

وكان المجلس قد عقد الجلسة السادسة اليوم، ولم تسفر عن حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة للفوز برئاسة الجمهورية، حيث يتطلب الفوز من الجولة الأولى أغلبية 86 صوتا، فيما بلغت أعلى الأصوات التي حصل عليها مرشح واحد 43 صوتا وكانت للنائب ميشال معوض.

وعقدت الجلسة اليوم بمشاركة 112 نائبا، وشهدت لأول مرة طرح اسم المرشح الرئاسي المحتمل سليمان فرنجيه الذي حصل على صوت واحد رغم أنه خاض الانتخابات السابقة امام الرئيس السابق ميشال عون كما تم تداول اسمه مؤخرا كمرشح للثنائي الشيعي الذي صوت اليوم أيضًا بورقة بيضاء.. كما تم طرح اسم النائب ميشال ضاهر لأول مرة أيضًا رغم أن اسمه لم يطرح من قبل في الجلسات حيث خصل على صوت واحد.