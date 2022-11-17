شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على منطقة "عد عدى" التابعة لشبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالى، اليوم الخميس، من استعادة السيطرة على منطقة "عد عدى"، التابعة لمحافظة شبيلى الوسطى بولاية هيرشبلى الإقليمية.