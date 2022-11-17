شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على منطقة "عد عدى" التابعة لشبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالى، اليوم الخميس، من استعادة السيطرة على منطقة "عد عدى"، التابعة لمحافظة شبيلى الوسطى بولاية هيرشبلى الإقليمية.
وقال قائد العملية بالقوات الصومالية أحمد محمد - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية، إن "مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة قد لاذوا بالفرار، خوفا من القوات المسلحة".
وأوضح أن قوات الجيش الصومالى تقوم بعمليات واسعة النطاق، للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية فى جميع أنحاء البلاد.