شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد حراسه بجانب 5 فلسطينيين من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال، أحد حراسه.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

واعتقلت قوات الاحتلال، خليل الترهوني، أحد حراس المسجد خلال تأدية عمله.

ويتم اقتحام الأقصى بشكل شبه يومي من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، منذ المجزرة التي ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال أسير مُحرر، من محافظة "طولكرم" في شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال مواطنين اثنين من الخليل، ومواطنين اثنين من "جنين" و"نابلس" شمال الضفة.

