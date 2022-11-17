شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وإسرائيل يوقعان على إعلان نوايا بشأن نهر الأردن والبحر الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الأردن وإسرائيل، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت.

جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ.

ووقع إعلان النوايا عن الجانب الأردنى، وزير المياه والرى محمد النجار، وعن الجانب الإسرائيلي وزير حماية البيئة تمار زاندربرغ.

يأتي التوقيع - طبقا لبيان وزارة الميله والرى الأردنية - على إعلان النوايا بهدف السعي لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي انخفض منسوب جريانه إلى 7 في المئة، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت 3 أقدام سنويا؛ الأمر الذي سعى معه الأردن بشكل حثيث ومنذ سنوات إلى العمل الجاد وتعبئة دعم المجتمع الدولي للسعي لإنقاذ البحر الميت الذي يمثل ميراثا مشتركا للإنسانية.



كما يأتي إعلان النوايا في إطار سعي الأردن لحشد دعم المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المناخ وإعادة تأهيل البيئة والتنمية المستدامة لنهر الأردن والبحر الميت، وكذلك خلق فرص عمل تنعكس على تحسين نوعية الحياة وتوفير المزيد من المياه للقاطنين على ضفتي نهر الأردن بما في ذلك الفلسطينيون.