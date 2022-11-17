شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سورية - أردنية لتعزيز التعاون البيئى على هامش "COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السورى المهندس حسين مخلوف، مع وزير البيئة الأردنى الدكتور معاوية الردايدة، سبل التعاون والتكامل فى المجالات البيئية للحد من آثار تغير المناخ، والعواصف الغبارية والاستفادة من خبرات الجانبين فى هذا المجال.

جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش المشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي المنعقد في شرم الشيخ.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مخلوف أعرب عن أمله بأن يثمر التعاون عن أعمال ومشاريع مشتركة يكون لها الأثر في الحد من التغيرات المناخية والعواصف الغبارية التي بدأت تضرب المنطقة بكثرة، وتترك آثاراً كبيرة على البيئة.

من جهته، لفت الردايدة إلى أهمية التعاون المشترك في هذا المجال، وضرورة تبادل الخبرات التي يمكن الاستفادة منها لإنجاز أعمال في هذا الإطار.

