شكرا لقرائتكم خبر عن عقب الحريق.. إعفاء رئيس سلطة الطيران المدنى العراقى ومدير مطار بغداد من منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، قرارا بإعفاء رئيس سلطة الطيران المدنى العراقى نائل سعد، ومدير مطار بغداد على تقى، من منصبيهما، على خلفية تكرر حوادث الحريق فى المطار .

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية ، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء العراقي قام بزيارة مفاجئة لمطار بغداد الدولي، وتابع ميدانيا التحقيقات بشأن حادث الحريق الذي اندلع في صالة نينوى فجر اليوم الخميس.

ويعد هذا الحريق هو الثاني في المطار خلال ثلاثة أيام، إذ اندلع حريق مماثل في صالة المغادرة يوم الثلاثاء الماضى، الخامس عشر من نوفمبر الجاري .

