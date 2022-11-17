شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى يفشل للمرة السادسة فى انتخاب رئيس جديد للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل مجلس النواب اللبنانى مجددا فى انتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك خلال الانتخابات التى أجريت اليوم الخميس، بالجلسة النيابية السادسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضى.

عقدت الجلسة اليوم بمشاركة 112 نائبا، وشهدت لأول مرة طرح اسم المرشح الرئاسي المحتمل سليمان فرنجيه الذي حصل على صوت واحد رغم أنه خاض الانتخابات السابقة امام الرئيس السابق ميشال عون كما تم تداول اسمه مؤخرا كمرشح للثنائي الشيعي الذي صوت اليوم أيضًا بورقة بيضاء.. كما تم طرح اسم النائب ميشال ضاهر لأول مرة أيضًا رغم أن اسمه لم يطرح من قبل في الجلسات حيث خصل على صوت واحد.

وحصل المرشح الرئاسي الأكثر تصويتا خلال الجلسات السابقة النائب ميشال معوض على 43 صوتا والمرشح عصام خليفة على 7 أصوات وزياد بارود 3 أصوات، فيما صوت 46 نائبا بورقة بيضاء كما صوت9 نواب بعبارات مختلفة.