شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية وولى العهد السعودى يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول مع ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود سبل تطوير العلاقات بين البلدين بمناسبة مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك بسول اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الرئيس الكوري قوله في المحادثات إن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا في الشرق الأوسط وشريك محوري للاقتصاد الكوري وتأمين الطاقة، وحان الوقت المناسب لتحقيق قفزة في العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لتحقيق روية 2030 السعودية بقيادة ولي العهد.

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى كوريا الجنوبية بعد منتصف الليل قليلا في زيارة رسمية استقبله خلالها الرئيس الكوري الجنوبي في مقر الإقامة الرئاسي الجديد في هان نام-دونج بسول كأول ضيف في مقر الإقامة الرئاسي الجديد بعد مرور حوالي 10 أيام فقط من الانتقال إليه.