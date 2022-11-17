شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت: نرفض رفضا قاطعا التدخل فى شئوننا الداخلية وقرارات القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أنه يرفض رفضا قاطعا التدخل فى الشئون الداخلية لدولة الكويت.

وقال وزير الخارجية الكويتي - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص أصدقائنا وأرفض رفضا أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان".

وأضاف أن الكويت دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في الكويت ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية، متابعا " أن قرارات جهازنا القضائي مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها".

ويأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس الأربعاء، معتبرا أنه سوف يكون لذلك تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنجن على حد قوله.