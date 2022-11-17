شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد أعضاء البرلمان اللبنانى للمشاركة فى الجلسة الـ6 لانتخاب رئيس للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد أعضاء مجلس النواب اللبنانى على مقر المجلس بساحة "النجمة" بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة فى الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والتى دعا لها رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى.

ويأتي ذلك فى ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التي لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسي بالبلاد في ظل عدم حصول أى فريق سياسي بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس، فى حال حضور ثلثي أعضاء المجلس بواقع 86 نائبا من بين 128 نائبا.

وكانت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في 29 سبتمبر الماضي قد حضرها 122 نائبا.. بينما حضر في الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي 108 نواب.

