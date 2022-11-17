شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يدعو الاتحاد الأوروبى لاتخاذ موقف من حكومة "اليمين" الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ موقف من حكومة "اليمين" الإسرائيلية المكلف زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيلها.

وأضاف اشتية - خلال اجتماعه في مكتبه برام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف - أن معالم الحكومة الإسرائيلية المقبلة تظهر كثيرا من العدوانية والمزيد من العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وعلى صعيد التعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، دعا اشتية إلى تعزيزه ودعم المشاريع في مجال الطاقة المتجددة، وذلك خلال بحثه الأولويات الوطنية المراد التركيز عليها في المساعدات الأوروبية للعام المقبل.



وعبر اشتية عن شكره للاتحاد الأوروبي الذي يواصل دعمه السياسي والمالي لفلسطين بكل ثبات.



وبحث الطرفان تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتعزيز الاستدامة المالية للوكالة التي تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.