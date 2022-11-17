شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وليبيا تتفقان على تدشين خط بحرى لنقل المسافرين والبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت تونس وليبيا، على تدشين خط بحري لنقل المسافرين والبضائع بين موانئ البلدين، وتشكيل فريق فني من الخبراء بوزارتي النقل بالدولتين يتولى إعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح هذا الخط نهاية العام الحالي.

وذكرت وزارة النقل التونسية، في بيان، أن الاتفاقية وقعها وزير النقل ربيع المجيدى، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى ليبيا، مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي.

وأضاف البيان أنه تم كذلك الاتفاق بين البلدين علي فتح البوابات الجديدة التي تم تجهيزها في معبر "رأس جدير" نهاية الشهر الجاري بهدف تحقيق الانسيابية في عمليات التوافد، فضلا عن تحسين الخدمات ببعض المرافق على غرار تخصيص ممرات لسيارات الإسعاف.

وتابع البيان أن الجانبين بحثا أيضا بعض المسائل المشتركة المتعلقة بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، حيث أكدا ضرورة إحكام التنسيق لمعالجتها، مشيرا إلى أنه تم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ وتبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والآليات الكفيلة بالتصدي لتأثيراته.