شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون الثنائى.. وتوقعان غدا 21 مذكرة تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الكورية سول اليوم /الأربعاء/ مع رئيس وزراء جمهورية كوريا هان دوك سو، آفاق دعم التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر حكومية بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه من المقرر أن توقع الشركات الكورية الجنوبية الرئيسية ووزارة الاستثمار السعودية على ما مجموعه 21 مذكرة تفاهم غدا /الخميس/ بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية.



وقالت المصادر إنه من بين الـ21 مذكرة تفاهم، ستشارك المؤسسات الحكومية والشركات العامة بالبلدين في 6 مذكرات تفاهم، فيما يشارك القطاع الخاص في الـ 15 مذكرة تفاهم المتبقية.