شكرا لقرائتكم خبر عن بينها مصر.. العراق يستضيف منتدى الحضارات العريقة ديسمبر المقبل بمشاركة 9 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ومُنتدى الحضارات العريقة أحمد الصحاف، اليوم /الأربعاء/ استضافة العراق المنتدى مطلع شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 9 دول من بينها مصر.

وقال الصحاف -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن العراق يستضيف في الـ 4 من شهر ديسمبر القادم "منتدى الحضارات العريقة" في نسخته السادسة بالعاصمة بغداد، وبمشاركة (العراق، ومصر، واليونان، والصين، وإيران، وإيطاليا، وبيرو، وبوليفيا، وأرمينيا، والمكسيك).



وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب والثقافات المختلفة، والمحافظة على التراث العالمى، وتوجيه الاهتمام بالنشاط السياحي التاريخي والثقافي لما له من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، التي تساهم في دعم الدخل القومي للبلدان الأعضاء في المُنتدى.