شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أولوية ملف النازحين وأهمية إنهاء معاناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، وجود إجماع وطني بمنح ملف النازحين أولوية، وأهمية إنهاء معاناتهم من خلال إعادة إعمار مدنهم وتأهيلها لتسهيل عودتهم إليها.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد التقى بمحافظة دهوك، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومحافظ دهوك علي تتر، حيث تم مناقشة أوضاع النازحين والمهجرين في المخيمات والتشديد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم.



وأشاد الرئيس العراقي بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان في رعاية المخيمات، مشيرا إلى ضرورة بذل السلطات المعنية في الحكومة الاتحادية قصارى جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب.