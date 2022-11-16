شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 8 مهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل التونسي، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ ثمانية مهاجرين تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان له اليوم الأربعاء – إنه من ناحية أخرى وفي إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس بجهة حلق الوادي، من ضبط 12 تونسيا أثناء محاولتهم التسلل للميناء التجاري بقصد الهجرة غير الشرعية .

وأضاف المتحدث أن دورية أخرى تابعة لمركز الحرس الوطني بتاجروين، تمكنت من ضبط 7 أشخاص على متن سيارة أجرة، وبمناقشتهم اعترفوا بأنهم يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.



في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بساقية الدائر بصفاقس، من ضبط 3 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، لقيامهم بدخول التراب التونسي بعيدا عن المعابر الحدودية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية.