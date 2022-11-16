شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يؤكد القضاء على عناصر داعش جنوب غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الليبى، الأربعاء، القضاء على عناصر من تنظيم داعش الإرهابى جنوب منطقة القطرون، وذلك خلال مداهمة نفذتها عناصر القوات المسلحة الليبية على وكر للتكفيرين المتطرفين فى أقصى الجنوب الغربى لليبيا، مشيرا إلى أسر عنصرين اثنين ينتمون للتنظيم المتطرف.

وأشار الجيش الوطنى الليبى فى بيان له تمكنه من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر خلال عملية المداهمة التى نفذتها عناصر الجيش الليبى بعد عمليات الرصد والاستطلاع.