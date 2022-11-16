شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية..ومُستوطنون يقتحمون الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال فلسطينيين اثنين من منطقة المساكن الشعبية والبلدة القديمة في "نابلس" بشمال الضفة، فيما تم اعتقال ستة من مدينة "الخليل" الجنوبية، وواحد من بلدة صوريف شمال غرب محافظة الخليل.



وأضافت هذه المصادر أنه تم اعتقال طفل عمره 14 عامًا من عند مدخل قرية "بيت سيرا" في رام الله.



وعلى صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية "حارس" غرب مدينة سلفيت، وأخذت قياسات منزل عائلة منفذ هجوم مستوطنة "ارئيل" أمس، وهو إجراء يسبق الهدم عادة.

وكان صوف نفذ عملية "طعن" في مستوطنة "ارئيل" أمس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.



وعلى صعيد الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى، فقد اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية.



ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.