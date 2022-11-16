شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و108 مهاجرين غير شرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و108 مهاجرين غير شرعيين، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 9 وحتى 15 نوفمبر الجاري، من ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير 14 قنبلة تقليدية الصنع، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 45 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 300 كجم، فضلاً عن ضبط نحو من 237 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 60 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.