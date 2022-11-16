شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية فى شتى المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية فى شتى المجالات، وخاصة الثقافية، وما لها من امتداد تاريخى بين البلدين ، بما يعمق أواصر التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي .

وقال شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الأربعاء/ على هامش افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب ال 45 - حرص الدولة المصرية على المشاركة الإيجابية والفعالة في كافة المعارض الدولية للكتاب ، ولاسيما معرض الكويت الدولي للكتاب الذي تشارك فيه مصر هذا العام 56 دار نشر تشمل كافة مناحي المعرفة الثقافية والأدبية والعلمية، كما تستضيف الفعاليات ندوات متنوعة لعدد من الكتاب المصريين والعرب مؤكدا أن جميع المشاركين في المعرض يثمنون المشاركة المصرية لما لها من تاريخ وخبرة كبيرة في مجالات النشر المتنوعة .

وأضاف أن أهمية معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته ال45 تأتي بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا ، مما جعل زيادة على الإقبال من قبل رواد المعرض من جميع الفئات العمرية ، وخاصة الجناح المصري لما يتضمنه من تنوع كبير وغزير من الكتب التي تشمل كافة نواحي المعرفة .

ونوه سفير مصر بالكويت بأن معارض الكتب تعتبر منارة للوطن العربي للحفاظ على الهوية المصرية والعربية والانطلاق منها للعالمية ، ما يعتبر فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع النظراء من كافة دور النشر العالمية والعربية والتعرف على كل ماهو جديد في عالم النشر والمعرفة .

من جانبه قال مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب ومدير عام شئون المعارض بالهيئة العامة للكتاب إسلام بيومي لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت أن مصر تشارك كل عام في معرض الكويت الدولي للكتاب في إطار التبادل بين معرض القاهرة ونظيرة الكويتي بأحدث إصدارات هيئة الكتاب المصرية في مختلف أقسام المعرفة كما يشارك هذا العام المركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق .

وأكد مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب أن قوام المعارض العربية هو الناشر المصري لما تتمتع به دور النشر المصرية بالتنوع وتاريخية وكثرة الإصدارات، كما أن خلال السنوات القليلة الماضية انضمت العديد من دور النشر الكويتية الكبيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، منها ذات السلاسل وكلمات وشغف وقهوة وهم من دور النشر الجديدة التي انضمت لمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

وكان وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري قد افتتح اليوم معرض الكويت الدولي للكتاب ال45 بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية ومشاركة 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل.

وقال مدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي ومدير المعرض سعد العنزي إن المعرض يقام بحلة جديدة بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا ، كما ركزت إدارة المعرض على قبول أكبر عدد ممكن من دور النشر لتشارك به أكثر من 50 دار نشر جديدة لاول مرة ، كما يستضيف العديد من الكتاب والأسماء الكبرى في المجال الثقافي من الكويت وخارجها منها الكاتبة المصرية ريم بسيوني والكاتب الليبي إبراهيم الكوني.

وأضاف العنزي أن عدد الكتب المدخلة في الفهرس الإلكتروني للمعرض بلغ 230 ألف عنوان، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 28 ألف عنوان جديد منها 5400 عنوان جديد خاص بالطفل.

كما اختارت إدارة المعرض جمهورية إيطاليا كضيف شرف في بادرة للانفتاح على دول الاتحاد الأوروبي والتواصل معهم ثقافيا وحضاريا وعلميا وأدبيا ، مؤكدا المكانة التاريخية لجمهورية إيطاليا في الثقافة والأدب والحضارات.

كما يتخلل المعرض مئات من حفلات توقيع الكتب لمشاركين كتاب من الكويت وخارجها ، بالإضافة للعديد من الأنشطة الثقافية وأنشطة الطفل وغيرها وذلك بالتعاون مع أندية القراءة الأدبية وبعض منظمات المجتمع المدني كما تشارك 40 وزارة وهيئة حكومية في المعرض .

ويعتبر معرض الكويت الدولي للكتاب أحد المعارض العربية الهامة ويعد ثاني أقدم المعارض العربية للكتاب إذ انطلق في الأول من نوفمبر عام 1975 ، ويحرص الناشرون العرب على المشاركة فيه ، كما يعد محطة للقاء بالقراء الكويتيين والمقيمين من النخب المثقفة ، والتي تحرص على اقتناء كل جديد من الإصدارات المحلية والعربية والأجنبية المتوافرة في المعرض.