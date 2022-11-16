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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجد فريق بحثي متعدد التخصصات أن دواء معتمدا لأمراض العيون، يسمى "فيرتيبورفين"، يوقف تكاثر SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ "كوفيد-19".

عقار لأمراض العيون قد يساعد في مكافحة "كوفيد-19".. تعرف عليه!

وحددت الدراسة المختبرية، بقيادة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مسار تأشير الخلية "هيبو" (Hippo signaling pathway)، كهدف محتمل للعلاجات ضد فيروس كورونا.



ويتم التحكم في العديد من العمليات البيولوجية البشرية المهمة من خلال تفاعلات متسلسلة معقدة تسمى تأشير الخلية (مسارات الإشارات)، حيث تعمل بروتينات معينة كجزيئات مرسال تعزز أو تحجب إشارات البروتينات الأخرى.

وكان الباحثون الرئيسيون يحققون في مسار "هيبو" (Hippo)، الذي يتحكم في حجم الأعضاء في الجسم، في دراسات سابقة لفيروس زيكا، والذي يمكن أن يسبب أدمغة صغيرة الحجم عند الرضع.

ولاحظوا أن هذا المسار يبدو أن له أيضا تأثيرات في مكافحة الفيروسات، وأطلقوا الدراسة الحالية التي تبحث في SARS-CoV-2.

وأجرى الباحثون تجارب باستخدام عينات الأنسجة من مصابين بـ "كوفيد-19"، بالإضافة إلى خلايا القلب والرئة البشرية المستزرعة، التي تم اختيارها لتعكس عن كثب كيفية استجابة الخلايا السليمة لعدوى SARS-CoV-2.

ولاحظوا تغيرات في العديد من الجينات المرتبطة بمسار تأشير الخلية "هيبو" بعد الإصابة. وبالإضافة إلى ذلك، قاموا بفحص بروتين يسمى YAP، أو Yes-associated protein، والذي يتم حظر نشاطه عند تنشيط مسار تأشير الخلية "هيبو".

ووجد الباحثون أنه في الخلايا البشرية المستزرعة، قام كل من السلالة الأصلية ومتحور "دلتا" من SARS-CoV-2 بتنشيط مسار "هيبو" في الأيام القليلة الأولى بعد الإصابة. وعندما أسكتوا هذا المسار وزادوا بروتين YAP، قام الفيروس بتكرار نفسه أكثر.



كما قام الفريق أيضا بمعالجة الخلايا مسبقا بالفيرتبورفين (Verteporfin)، الذي يحجب بروتين YAP في مرض العين المعروف باسم choroidal neovascularization، وهو عبارة عن نمو الأوعية الدموية الشاذة في غلاف العين المشيمي، ثم أصابوها بفيروس SARS-CoV-2.

وفي الخلايا المعالجة بالفيرتبورفين، كانت تركيزات الفيروس التاجي أقل من المستويات القابلة للاكتشاف، مقارنة بأكثر من 60 ألف وحدة من الفيروس لكل مليلتر في مجموعة المقارنة غير المعالجة.

وتشير النتائج إلى أن عقار فيرتبورفين، قد يكون مرشحا لعلاج "كوفيد-19"، واعتماده بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) قد يجعل من السهل إطلاق التجارب السريرية للتحقق من سلامته وفعاليته ضد فيروس SARS-CoV-2.

ونُشرت الدراسة كاملة في مجلة PLOS Biology.

تختبر شركة فايزر لقاحا ثنائيا جديدا يستهدف كلا من "كوفيد" والإنفلونزا وسط بطء في امتصاص اللقاح المعزز.

وأعطي أول مريض اللقاح هذا الأسبوع في تجارب سريرية مبكرة، ومن المتوقع أن يحصل 180 مريضا على الجرعة.

وباستخدام تقنية mRNA الشائعة، تستهدف الجرعة متغيرات BA.4 وBA.5 بالإضافة إلى أربع سلالات من الإنفلونزا.

وتختبر شركة موديرنا لصناعة اللقاحات أيضا لقاحا يستهدف "كوفيد" والإنفلونزا، بالإضافة إلى لقاح لهذه الفيروسات وRSV - وراء موجة الشتاء في أمريكا. ولا يُتوقع أن يكون أي منها جاهزا لموسم الإنفلونزا هذا العام.

وأخذ اللقاح المعزز ثنائي التكافؤ المحدث متأخر في الولايات المتحدة، مع وجود عدد قليل من الأمريكيين المؤهلين للتقدم.



وكشفت شركة فايزر أن المريض الأول تم حقنه في تجارب المرحلة الأولى - التجارب السريرية الأولى - هذا الأسبوع.

وتهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من أن اللقاح آمن وفعال، لكن اللقاح الجديد سيحتاج إلى المزيد من الاختبارات قبل أن يتم طرحه على الصعيد الوطني.

وجندت التجربة 180 شخصا في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما وستتم متابعتهم لمدة ستة أشهر.

وقالت أناليسا أندرسون، كبيرة المسؤولين العلميين في أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر، إن تقنية mRNA كانت "مناسبة تماما'' للتصدي للفيروسات الأخرى.

ويتم حاليا طرح لقاح الإنفلونزا كل عام لتعزيز المناعة ضد الفيروس بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

لكن العلماء يتوقعون أنه ستكون هناك حاجة أيضا إلى لقاح "كوفيد" سنويا، ما يحفز الجهود على دمجها لتجنب الحاجة إلى لقاحين.