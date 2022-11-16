شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامى فى جاكرتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم الأربعاء، تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة منه لحادث حريق الشهر الماضي.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن إعلان ولي العهد جاء تجسيدًا للعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة وإندونيسيا وتأكيدًا على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة؛ لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار