شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العمليات بمجموعة بيئة الإماراتية: طرحنا حلول مبتكرة لمدن ذكية ومستدامة بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فهد شهيل الرئيس التنفيذى للعمليات بمجموعة بيئة الاماراتية المسؤولة عن أعمال النظافة وإدارة النفايات بمدينة شرم الشيخ، أن المجموعة من خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)، حرصت على تبادل الأفكار المتعلقة بطرح حلول مبتكرة لمدنٍ ذكية ومُستدامة، وإطلاق حوارات بنّاءة حول العمل المناخي.

يذكر أن شركة "بيئة تنظيف" الغماراتية قد فازت قبل شهرين بعقد مدته 10 سنوات لإدارة النفايات في مدينة شرم الشيخ وفقاً لأحدث النُظم وهو المشروع الثاني للشركة الإماراتية في مصر، بعد عقد إدارة النفايات الذي فازت به الشركة في 2020 مع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يمتد إلى 15 عاماً.

وقال فهد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم على هامش فعاليات المؤتمر، إنه قبل انطلاق أعمال المؤتمر الأممي بشرم الشيخ، دشنت "بيئة تنظيف"، التابعة لمجموعة بيئة أعمال النظافة وإدارة النفايات بالمدينة حيث باشرت الشركة نشر الآليات المعززة بالتقنيات الرقمية، والحاويات الذكية في الأماكن السياحية والسكنية لخدمة السُكان والزوار وخلال فترة انعقاد المؤتمر العالمي توفر "بيئة تنظيف" خدماتها لمركز المؤتمرات والمعارض وبعد انتهاء المؤتمر ستتواصل أعمال النظافة في المدينة وفقاً للعقد المبرم بما يعزز مستوى جودة حياة الناس.

وأضاف فهد أنه تم توقيع ميثاق "المركبات صفرية الانبعاثات"، وذلك على هامش مشاركة الشركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27) حيث تعمل الأطراف الموقعة على التعهد والبالغ عددها حوالي 200 مؤسسة وشركة على وضع خارطة طريق للتحول كلياً للمركبات والحافلات صفرية الانبعاثات بحلول 2040..منوها الى اتخاذ الشركة خطوات ملموسة في مساعيها للحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتنضم للحكومات والشركات والمؤسسات المعنية بالشأن البيئي من أجل تسريع مساعي التحول نحو المركبات صفرية الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار فهد إلى أن شركة "بيئة تنظيف" فازت قبل شهرين بعقد مدته 10 سنوات لإدارة النفايات في مدينة شرم الشيخ وفقاً لأحدث النُظم وهو المشروع الثاني للشركة الإماراتية في مصر، بعد عقد إدارة النفايات الذي فازت به الشركة في 2020 مع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يمتد إلى 15 عاماً.

كما أشار فهد إلى التعاون المستمر والداعم مع وزارة البيئة وهناك مناقشات للتباحث في مشروعات جديدة على هامش المؤتمر.

ويشار إلى أن "بيئة تنظيف" تعمل أيضاً على تلبية الاحتياجات المتعلقة بمعالجة المخلفات البلدية الصلبة في شرم الشيخ، كما تم توزيع حاويات مزوّدة بتقنيات متطورة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع مختلفة بالمدينة وتوزيع محطات إعادة التدوير بشكل استراتيجي لجمع مختلف أنواع المخلفات ومعالجتها كلً على حدة مثل المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى المخلفات العضوية والمختلطة. كما ستعمل محطات تجميع المخلفات وإعادة التدوير أيضاً، كمراكز تثقيفية لخدمة السكان والسياح، وذلك بهدف توعية السكان حول التقنيات المناسبة للتخلّص من المخلفات وتشجيعهم على فرزها عند المصدر.