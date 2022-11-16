شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا والاتحاد الأفريقى تبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولى رئيس بعثة الاتحاد الإفريقى، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل "جان كلود جاكوسو"، آخر تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، الخطوات التي تبناها المجلس الرئاسى الليبى، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأثنى المنفي على دور رئيس جمهورية الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الإفريقي، على مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي، لتحقيق والسلام والاستقرار في ليبيا.