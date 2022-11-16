شكرا لقرائتكم خبر عن سول: ولى العهد السعودى فى كوريا الجنوبية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة إلى سول غدا الخميس، فى زيارة تستغرف بضعة أيام يلتقى خلالها الرئيس الكورى يون سيوك-يول.

وقال مستشار الأمن الوطنى فى المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى كيم سونج-هان فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس إنه يعتقد بأن اللقاء سيكون على شكل محادثات تتسم بالحرية والصراحة حول مجالات مختلفة بدءا من تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدن مثل مدينة نيوم في السعودية إلى الطاقة النووية وصناعة الدفاع وغيرها.

وفي سياق متصل، قالت مصادر صناعية كورية جنوبية إنه من المتوقع أن توقع 5 شركات من القطاعين العام والخاص مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مدينة نيوم الذكية التي تعمل السعودية على بنائها تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودى محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة أنه تتكون الـ 5 شركات من مؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية ومؤسسة كوريا للطاقة الجنوبية ومؤسسة الكورية للنفط وشركة بوسكو لصناعة الصلب وشركة سامسونج سي آند تي، ويشمل هذا المشروع بناء وتشغيل المصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا لمدة 20 سنة والذي تبلغ مساحته 396 ألف متر مربع في مدينة ينبع السعودية على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت أن تكلفة المشروع تبلغ 6.5 مليار دولار ومن المتوقع أن تبدأ عملية بناء المصنع في عام 2025 حتى عام 2029، وينتج المصنع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

يذكر أن تخطط الشركات الكورية الجنوبية لتلقي معلومات تجارية من صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من الشهر الجاري والبدء في دراسات الجدوى المبدئية، كما ستجري مشاورات مع صندوق الاستثمارات العامة حول دراسات الجدوى وشروط المشاركة في المشروع خلال الربع الأول من العام القادم.