شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الثلاثاء أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في مدينة أربيل؛ لبحث الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم.

وأكد الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم.

من جانبه، أعرب بارزاني عن ثقته في الرئيس العراقي للعب دور مهم في حسم المسائل العالقة، مؤكدا رغبة الإقليم في تعزيز الحوار والوصول إلى حلول تستند إلى الدستور وتضمن المصالح المشتركة.