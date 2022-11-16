شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: فياض يبحث مع مدير مجلس الطاقة العالمي أهمية التحول للطاقة المتجددة خلال COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض مع المدير التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة انجيلا ويلكنسون أهمية التحول التدريجي للطاقة المتجددة بالإضافة إلى ضمان كفاءة الطاقة.



جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركة فياض في قمة المناخ (COP27) المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

وأكدت وزارة الطاقة اللبنانية - في بيان الثلاثاء - أن الاجتماع تناول أهمية التحول ودور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في تأمين الأمن الطاقوي خصوصا في ظل وجود أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يعانون من "فقر الطاقة" في ظل اهتزاز أمن الطاقة في أوروبا وفي أنحاء أخرى من العالم.



على صعيد متصل، اجتمع الوزير فياض مع وفد ألماني في إطار التعاون القائم ضمن برنامج Cool Up الممول من مبادرة المناخ الدولية (IKI) في الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك.



وأكد فياض أهمية هذا البرنامج من ناحية إدخال مفاهيم التبريد المستدام واستخدام الغازات الصديقة للبيئة مما يساعد لبنان على تطبيق بنود اتفاقية كيجالي من خلال تطوير السياسات ذات الصلة.



وشدد فياض على ضرورة إزالة حاجز التكنولوجيا والعوائق التقنية وضمان وجودها مما يسمح بوصولها بسهولة إلى كل الأسواق ومنها لبنان.