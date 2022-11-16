شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: سخرنا كل الإمكانيات الضرورية لتأمين القمة الفرنكفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، أن الوزارة سخرت كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لتأمين فعاليات الدورة 18 للقمة الفرنكفونية التي تعقد بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.