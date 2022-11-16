شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يترأس مؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان يترأس لهذا العام فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث يمثل لبنان المندوبة الدائمة بالوكالة لدى بعثة الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد.



وأضافت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن لبنان سيبذل قصارى جهده من خلال رئاسته للمؤتمر هذا العام لتحقيق نتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.



وأوضحت أن لبنان على يقين بأن إخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة سوف يساهم في تدعيم حفظ الأمن والاستقرار وخفض التوتر ووضع حد لسباق التسلح، بما يحقق عالمية المعاهدة.



وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 دعا إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والنووية والكيماوية والبيولوجية، موضحة أنه أثناء مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2010، تبنت الدول الأطراف خطة عمل مكونة من 64 نقطة من أجل تعزيز تنفيذ المعاهدة والهادفة إلى تكوين مسار عملي للوصول الى عالم خال من الأسلحة النووية.



واعتبرت الخارجية اللبنانية أنه بالرغم من التأييد الدولي الواسع، بقي التقدم العملي بعيد المنال منذ ذلك الحين.