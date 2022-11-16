شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 13 فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية، فيما تم اعتقال فلسطيني من بلدة "عناتا" شمال شرق القدس خارج الجدار، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما تم اعتقال شاب من منطقة "أم الشرايط" في محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة بعد تفتيش منزل عائلته.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من بلدتي "جبع" و"عانين" غرب مدينة جنين، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من "طولكرم".

وعلى صعيد الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية وسط الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس: "إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ومن خلال الاقتحامات، يسعى المستوطنون والاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني بالمسجد الأقصى، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين في فجر أحد أيام شهر رمضان عام 1994.