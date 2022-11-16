شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الكويت ونظيره الأمريكي يبحثان أهم التطورات إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح اتصالا هاتفيا الثلاثاء، من نظيره الأمريكي لويد أوستن، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل اهتمام الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية -في بيان- إن أوستن هنأ خلال الاتصال الشيخ عبدالله العلي الصباح بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كما عبر عن شكره لدولة الكويت على دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ووجه دعوة مفتوحة لوزير الدفاع لزيارة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الوقت المناسب للجانبين.

بدوره، أعرب وزير الدفاع الكويتي عن شكره وتقديره لنظيره الأمريكي على هذا الاتصال وما تضمنه من مشاعر طيبة ودعوة كريمة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.