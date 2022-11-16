شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: اجتماع لنواب وممثلي كتل نيابية لبحث سبل إنهاء الشغور الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني وممثلي كتل نيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات الخروج من الأزمة السياسية في ظل الفراغ الرئاسي الراهن وسبل تغيير مسار جلسات مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إذ انتهت الجلسات الخمسة الماضية بالفشل في انتخاب رئيس جديد.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد اليوم بمجلس النواب 19 نائبًا يمثلون 32 نائبًا مستقلًا وتغييريًا وأعضاء في كتل الكتائب وتجدّد ومشروع وطن والائتلاف النيابي المستقل.

وحذر المجتمعون من خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملا لتكريس الشغور الرئاسي، كما تقرّر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة القادمة.

وتناول اللقاء آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وأعطى المشاركون في هذا اللقاء الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورًا لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقًا للدستور وإنقاذًا للبنان.