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وزير الخارجية الإيطالي: ملتزمون بتعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتعزيز التعاون مع تونس في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين تاجاني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وقال تاجاني - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن "تونس هي شريكنا الاستراتيجي في المتوسط”.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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