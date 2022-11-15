شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالي: ملتزمون بتعزيز التعاون مع تونس في مجال الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتعزيز التعاون مع تونس في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين تاجاني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وقال تاجاني - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن "تونس هي شريكنا الاستراتيجي في المتوسط”.