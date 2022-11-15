شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كاوست وعلماؤها يثرون مؤتمر المناخ ويعززون مبادرة السعودية الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، ناقش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27 " الذي أقيم بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، هواجس ممثلي حوالي 200 دولة تجاه مسألة كيفية احتواء الاحترار العالمي وكيفية التخفيف من التكاليف المالية لتغير المناخ، وخاصة بالنسبة للدول الضعيفة. والهدف من ذلك هو الحد من الاحترار إلى 1,5 درجة مئوية، كما هو مذكور في اتفاقية باريس لعام 2015.

وقدم رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور توني تشان محاضرة بعنوان "القيادة الجريئة: احتضان التعاون والمنافسة" في مركز الابتكار المستدام المعرض المصاحب ضمن مؤتمر المناخ كوب٢٧، حيث شاركت كاوست بثلاث مشاريع ضمن جناح المملكة في المنطقة الزرقاء وهي( مشروع مستقبل اقتصاد الهيدروجين، التقاط الكربون عن طريق الاطارات المعدنيه العضويه، ومشروع تخزين الكربون وتمعدنه تحت الارض).

ومثل الجامعة في الجناح السعودي بالمؤتمر اثنين من شباب الوطن ومنسوبي الجامعة وهما: طالب الدكتوراه في مجال مصادر الطاقة فراس رويحي وطالب الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عبدالهادي الحاجي بينما شارك الطالب فراس الرويحي في جلسه نقاش حواريه تهتم بمستقبل الطاقة ضمن انشطة الجناح السعودي.

وخلال فعاليات المؤتمر العلمية والبحثية شاركت كاوست ضمن منطقة الابتكار بجناح يهتم بالاستدامة والبيئة والذي لقى اهتمام الكثير من الزوار ممن لديهم اهتمام بهذا المجال، كما شاركت الجامعة في المنطقة الخضراء بجناح يهتم بآخر ابحاث الجامعة، ولم تتوقف مساهمة كاوست عند هذا الحد بل شارك العديد من اساتذة الجامعة في العديد من ورش العمل والمحاضرات في كوب ٢٧، ومنطقة الابتكار، والمنطقة الخضراء.

وفي ذات السياق عززت كاوست مساهمتها في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالعديد من المبادرات بعد مضى عام على مبادرة السعودية الخضراء، حين اعلنت المملكة عن عدد من المبادرات الهادفة، للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. ما الذي حققته هذه المبادرة ومالذي مازال عليها تحقيقه حيث تمت عدة اتفاقيات كان أبرزها مع "شركة الكهرباء" لإنشاء مشروع استخلاص الكربون في منطقة ضباء الخضراء.

وقد أشادت عدة جهات حكومية وخاصة بدور كاوست الريادة في دعم مشروع مبادرة السعودية الخضراء وهو المنتدى التي شهدت فالياته مشاركة البروفيسور توني تشان رئيس جامعة كاوست في جلسة نقاش بعنوان (كيف ناخذ مساراً مهنياً في مجال حمايه الكوكب)، ناقش خلالها أهم الوظائف التي تشهد نمواً وتعتبر متاحة في مجال الطاقة الخضراء ، وماهي الفرص المتاحه للمهن الخضراء في منطقة الشرق الاوسط، كما شارك البروفيسور كارلوس دوارتي(استاذ علوم البحار في كاوست) في جلسه نقاش بعنوان تنمية الاقتصاد الازرق، شرح فيها ماهي رؤية السعودية لحماية البحر الاحمر وكيف يمكن تعزيز التعاون الدولي من أجل حمايه النظم البيئية الساحلية.