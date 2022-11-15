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أبو الغيط يشارك فى افتتاح "إكسبو دبى لأصحاب الهمم" ومبادرة "العيش باستقلالية"

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القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى افتتاح "إكسبو دبى لأصحاب الهمم"، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مبادرة "العيش باستقلالية".

 

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "سعدت بإفتتاح معرض ‎اكسبو دبي لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) مع ‎أحمد بن سعيد آل مكتوم. افتتحت كذلك جناح مبادرتنا ‎العيش باستقلالية المدشنة مع ‎اتحاد الغرف التجارية العربية وآخرين.

 

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أبو الغيط يشارك فى افتتاح "اكسبو دبى لأصحاب الهمم"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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