شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد فعالية حول محاكمة مرتكبى الجرائم الدولية من عناصر داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية غدا الأربعاء، فعالية بعنوان "محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر داعش فى العراق: مسؤولية القيادة وتحديد القادة ودور المقاتلين الأجانب فى التنظيم "، بمقر الأمانة العامة.

وتهدف هذه الفعالية إلى توضيح كيفية بناءً قضايا القيادة " لكبار قادة داعش والقيادة الوسطى من خلال أمثلة ملموسة، بما في ذلك المسؤولية عن عدم منع ارتكاب الجرائم الدولية أو المعاقبة عليها، وإجراء دراسة حالة على " المقاتلين الأجانب" مما يوسع النطاق المحتمل لهذه القضايا إلى خارج العراق.