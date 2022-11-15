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الجامعة العربية تعقد فعالية حول محاكمة مرتكبى الجرائم الدولية من عناصر داعش

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القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية غدا الأربعاء،  فعالية بعنوان "محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من عناصر داعش فى العراق: مسؤولية القيادة وتحديد القادة ودور المقاتلين الأجانب فى التنظيم "، بمقر الأمانة العامة.

 

وتهدف هذه الفعالية إلى توضيح كيفية بناءً قضايا القيادة " لكبار قادة داعش والقيادة الوسطى من خلال أمثلة ملموسة، بما في ذلك المسؤولية عن عدم منع ارتكاب الجرائم الدولية أو المعاقبة عليها، وإجراء دراسة حالة على " المقاتلين الأجانب" مما يوسع النطاق المحتمل لهذه القضايا إلى خارج العراق.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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