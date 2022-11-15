شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا وولى العهد السعودى يبحثان استمرار التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أهمية استمرار التعاون البريطانى السعودى فى مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية وعدم استقرار الاقتصاد الدولى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سوناك ومحمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالى الإندونيسية، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وفي ضوء الزيادة العالمية في أسعار الطاقة الناجمة عن التدخل الروسي في أوكرانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يأمل في أن تواصل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية العمل معا لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

كما أعرب سوناك والأمير محمد بن سلمان عن قلقهما بشأن التهديدات للسلام والأمن في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

ورحب سوناك بالعلاقات التجارية القوية والتعاون الدفاعي والأمني ​​بين البلدين، مؤكدا مواصلة البحث عن فرص لتعميق العلاقات الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية.

من ناحية أخرى، بحث ولي العهد السعودي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها وعلاقات الصداقة والتعاون في عدد من المجالات.

كما بحث ولي العهد مع المدير العام لصندوق النقد الدولي اكريستالينا جورجييفا مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.