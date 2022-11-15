شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 3 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 101 مهاجر من الغرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط ثلاث محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 101 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأضاف المتحدث أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات "بنزرت" و"نابل" و"المهدية"، من ضبط 11 شخصا أثناء التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

من ناحية أخرى، وفي إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات تابعة لمنطقة الحرس "بتاجروين"، من ضبط 9 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بشكل غير شرعي.