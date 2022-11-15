شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ حياة معتمر توقف قلبه 120 ثانية فى الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكّن فريق الاستجاب السريعة فى مدينة الملك عبدالله الطبية من إنقاذ حياة معتمر باكستانى توقف قلبة قرابة 120 ثانية أثناء أدئه مناسك العمرة.

وأوضح التجمع الصحى فى مكة المكرمة لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن طوارئ المدينة الطبية استقبل حالة المريض عبر خدمة الخط الساخن بعدما تم تقديم الرعاية الأولية العاجلة له بمستشفى الحرم وبعد التنسيق وسرعة التعامل مع الحالة تم نقله إلى المدينة الطبية التي بدورها قامت بعمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية، التي أظهرت وجود تضيق شديد في الصمام الأورطى مع ضعف لعضلة القلب.

وقرر الفريق الطبي على الفور إخضاع المريض لعملية عاجلة تم فيها توسيع الشريان الأورطي بنجاح ووضعه على جهاز دعم الأكسجين خارج الجسم "الإيكمو"، وذلك نظراً لضعف عضلة القلب، وتم متابعة حالته في عناية القلب المركزة حتى تماثل للشفاء وخرج وهو بصحة وعافية.

وأبان التجمع أن التعاون المستمر والتنسيق المتكامل بين مختلف قطاعات التجمع الصحي والمدينة الطبية جعل التعامل مع مثل هذه الحالات منظم ونتائجه إيجابية ومثمرة.