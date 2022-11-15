شكرا لقرائتكم خبر عن ملك وملكة السويد يبدآن زيارة إلى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ملك السويد الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا ملكة السويد، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى دولة الأردن تستمر عدة أيام، بدعوة من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

وكان في استقبال ملك السويد وزوجته في مطار الملكة علياء الدولي، الأمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك السويد، والأميرة ريم علي رئيسة بعثة الشرف المرافقة لهما.

كما كان في الاستقبال رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة والسفير الأردني غير المقيم لدى السويد مهيب نمرات، وسفيرة السويد لدى الأردن ألكسندرا ريدمارك وأركان السفارة ومحافظ العاصمة عمان ياسر العدوان وعدد من المسئولين.