شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال سلفيت.. واعتقال 4 فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب فلسطينى، اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مستوطنة "ارئيل"، شمال غرب سلفيت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بلدتي جبع وعانين غرب مدينة جنين.

وأفاد نادى الأسير فى جنين لـ "وفا “، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد فايز سلاطنة، والشاب نعمان عدنان فاخوري، من بلدة جبع، وذلك عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اعتقلت فى قرية عانين غرب جنين الأسير المحرر محمد سامي ياسين، وأحمد موسى ياسين، وذلك عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.