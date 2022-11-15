شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يبحث مع نظيره الإندونيسى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة؛ وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم الرئيس الإماراتي إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن اللقاء تناول بحث عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة البناء عليها للارتقاء بتعاونهما إلى مجالات أرحب تواكب متطلبات التنمية المستدامة حاضراً ومستقبلاً، مضيفة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وأشارت الوكالة إلى تطرق اللقاء إلى أهمية القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين "G20"؛ في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر على التنمية والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.