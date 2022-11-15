شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تعزيز وتنمية علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين العراق ولبنان.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن رشيد التقي في قصر السلام ببغداد، السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب الذي نقل إلى الرئيس رسالتين من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



وفي الرسالتين، أكد عون وبري تطلعهما لتعزيز علاقات الأخوّة والتعاون مع العراق في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة، معربين عن ثقتهما بأن العراق تحت قيادة الرئيس عبداللطيف جمال رشيد على الطريق الصحيح نحو التقدم والازدهار والاستقرار.



وبدوره، أكد الرئيس العراقي أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.