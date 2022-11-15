شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات تونسية جزائرية في مجال التعاون القانونى والقضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مع سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القانوني والقضائي.



وأعربت الوزيرة- بحسب بيان صادر،- عن استعداد الوزارة لتدعيم الشراكة وبرامج التعاون في المجال القانوني والقضائي، بما يساهم في الارتقاء بمنظومة العدالة بالبلدين.



ومن جهته، أكد السفير الجزائري استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات دعم القدرات والتدريب وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير الكفاءات القضائية بكل من تونس والجزائر.