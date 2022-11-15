شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقنية حديثة بـ400 ألف استرليني.. تستخدمها "أديل" لحماية صوتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تكرار تأجيل إقامتها لحفلاتها الغنائية في مدينة لاس فيجاس، تستعد قريبا المغنية الشهيرة أديل لبداية هذه الحفلات من 18 نوفمبر الجاري.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، أديل كان من المفترض أن تشارك في مجموعة حفلات أسبوعية في لاس فيجاس، تحصل مقابلها على إقامة في أفخم فنادق المدينة، وراتب فلكي مقابل الليلة الواحدة يقترب من النصف مليون دولار.

والموعد الأول لهذه الحفلات كان في يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري، قبل أن يتقرر تأجيلها قبل 24 ساعة فقط من الانطلاق، ما عرض المئات من الجمهور للاستياء من حاملي تذاكر الحفلات التي كانت تتراوح بين 9000 دولار و30 ألف دولار.

والآن تستعد أديل للعودة للمسرح لإحياء حفلات لاس فيجاس رسميا، ولكن مع اتخاذها لإجراءات وقاية مشددة تحمي بها صوتها، عن طريق استعانتها بنظام صوتي متطور، قيمته 400 ألف استرليني، ستحمي به صوتها طوال فترة إقامة هذه الحفلات.

وقال مصدر من داخل طاقم عمل مسرح حفلات أديل بلاس فيجاس، إنهم سبق لهم العمل على أنظمة صوت معقدة، غير أن هذا النظام من مستوى مختلف، ويتمتع بتقنيات في غاية التعقيد ليس لها مثيل.

ويعمل النظام من خلال الجمع بين مزيلات الرطوبة ووحدات التنقية وتشتيت جزيئات الماء ومراوح التبريد في غرفة التحضير ثم توجيه هذا الهواء حول خشبة المسرح عندما تقوم بأداء الأغنيات.