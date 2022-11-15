شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأعيان الأردنى: ما جاء بخطاب العرش خارطة طريق للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، خلال استقباله في مكتبه، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أهمية تعاون المجلسين في المرحلة المقبلة من أجل المضي بخطوات تشريعية ورقابية تسهم في تحقيق المشاريع الوطنية التي وجه لها الملك عبدالله الثاني لدى افتتاحه أمس أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.



وأكد الفايز والصفدي أن ما جاء في خطبة العرش يشكل خارطة طريق للأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة، حيث لا رجعة عن خيار الإصلاح والتطوير والتحديث في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.



وشدد الفايز والصفدي على أهمية التشاور بين المجلسين من أجل تجويد مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الأمة، مؤكدين أن مضامين خطبة العرش وضعت السلطات أمام مسؤوليات كبيرة تستوجب العمل بتعاون من أجل تحقيق التكاملية مع مراعاة مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي حدده الدستور.